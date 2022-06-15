Алексей Ягудин: состав сборной России неважен. Международных турниров нет

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал выбор состава сборной России по фигурному катанию на сезон-2022/2023. По словам Ягудина, состав не имеет особого значения, поскольку россияне решением Международного союза конькобежцев (ISU) отстранены от международных турниров в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

«С чего состав сборной России на сезон должен меня удивлять? Разницы никакой. Разница только в заработной плате.

Особенно неважен состав в сезоне, где нет международных турниров. Состав сборной по сути — чисто бумажная информация», — рассказал Алексей Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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