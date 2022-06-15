Кирилл Алёшин и Софья Самодурова вошли в тренерский состав сборной России

Министерство спорта РФ объявило состав сборной России по фигурному катанию на коньках, в тренерский штаб которой вошли 25-летний фигурист Кирилл Алёшин, выступавший в танцах на льду в паре с Анастасией Скопцовой, и 19-летняя фигуристка Софья Самодурова.
Софья Самодурова всю карьеру тренировалась в Санкт-Петербурге в группе Алексея Мишина. В апреле этого года она заявила о том, что завершает профессиональную карьеру фигуристки. По завершении карьеры начала тренировать в штабе того же Алексея Мишина. Софья является чемпионом Европы (2019) и бронзовым призёром командного чемпионата мира (2019).
Кирилл Алёшин вместе со своей партнёршей в начале июня объявили о завершении карьеры. Алёшин также заявил о желании попробовать себя в тренерской работе.
Софья Самодурова войдёт в штаб по одиночному катанию. Кирилл Алёшин же войдёт в тренерский штаб по одиночному катанию и танцам на льду.
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