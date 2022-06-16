Александр Зайцев рассказал, кто выиграл от допинг-скандала с Камилой Валиевой на ОИ-2022

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Александр Зайцев рассказал, что думает о допинг-скандале с участием российской фигуристки Камилы Валиевой.
Напомним, на Олимпиаде-2022 в Пекине Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире. Вскоре стало известно, что её допинг-тест, сданный в декабре 2021 года, дал положительный результат. Несмотря на это, Камилу допустили к личному турниру, в котором она заняла четвёртое место.
По словам Зайцева, от этого выиграли букмекерские конторы, поскольку все ставили на Валиеву, а золото завоевала Анна Щербакова.
«Вначале у нас был чемпионат России, допинг-пробы отослали, потом чемпионат Европы. Где были эти пробы? Приехали на Олимпиаду – снова ничего. Они ведь не перед Олимпиадой это вытащили, а после командного турнира.
Наши бы Валиеву заменили на другую девочку, и вопросов бы не было. Но нет, это было сделано специально, когда нужно. Кто выиграл от этой ситуации? Думаю, что точно выиграли букмекерские конторы. Все ставили на Валиеву, а выиграла Щербакова», — цитирует Зайцева ТАСС.
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