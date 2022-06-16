«Я не хотела, чтобы это снимали». Александра Трусова — об истерике после серебра ОИ-2022

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что не смогла сдержать эмоций после произвольной программы на Олимпийских играх – 2022, но не хотела, чтобы её слёзы попали в телеэфир.

Трусова стала первой фигуристкой, приземлившей в произвольной программе пять четверных прыжков, но по сумме оценок за два выступления она уступила золотую медаль соотечественнице Анне Щербаковой.

«Не жалею ли об эмоциях после произвольной программы? Не жалею. Один раз я заплакала на чемпионате России. После чего болельщики попросили меня больше не плакать, потому что они плачут сами. С тех пор, независимо от выступлений, я старалась скрывать эмоции, продолжать улыбаться, ничего не показывать. Но на Олимпиаде это было выше моих возможностей. И я не могла по-другому.

Я просила не снимать меня, хотела уйти оттуда и просила об этом. Но меня не выпускали из этой комнаты даже в раздевалку. Только на лёд, на награждение. И всё. Но камеры были везде. Я пыталась уйти за эту комнату, уйти вообще куда угодно. Пыталась уйти, когда катали другие фигуристки, когда меня просили дать интервью. Но мне некуда было деться. Уйти я просто не могла.

Конечно, я не собиралась плакать на людях. Так получилось, потому что никуда нельзя было уйти. Я не хотела, чтобы это снимали, и просила этого не делать. Но что было, то было», — приводит слова Трусовой Sport24.