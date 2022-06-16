Александра Трусова объяснила, почему рассекретила роман с Марком Кондратюком

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова рассказала, почему рассекретила личные отношения с олимпийским чемпионом в команде Марком Кондратюком.

«Во-первых, нас фотографировали. Конечно, мы не собирались это скрывать, но нас фотографировали каждый раз, когда мы шли вместе. Потом выкладывали наши снимки. Это было не очень. Мне такое не нравится. Получается, что мы не можем нормально спокойно гулять из-за постоянных фото. Это очень странно. Поэтому и решили, что выложим. Тем более фотографии красивые.

Видела ли новости о нашем романе? Конечно, видела всё это. Это все в социальных сетях сразу же появляется. Странно и не очень приятно. Но когда люди просят о фотографии со мной и Марком вместе, мы не отказываем. Даже на отдыхе. К нам подходят и в других странах. Думаю, мои волосы здесь играют роль.

Давно ли мы вместе? Все знают, что мы встречаемся. И этой информации достаточно (улыбается).

Ждать ли совместный номер? Не знаю (смеётся). Об этом мы пока не думали», — приводит слова Трусовой Sport24.