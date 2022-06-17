Евгения Тарасова и Фёдор Климов поженились. Фото

Двукратный серебряный призёр Олимпиады по фигурному катанию Евгения Тарасова вышла замуж за олимпийского чемпиона Игр-2014 в командных соревнованиях фигуристов Фёдора Климова. Соответствующая фотография появилась в социальных сетях спортсменки.

Фото: из личного архива евгении тарасовой

27-летняя Тарасова выступает в парном катании с Владимиром Морозовым. Они двукратные серебряные призёры Олимпийских игр в парном катании (2022) и командных соревнованиях (2018), двукратные чемпионы Европы (2017, 2018), двукратные серебряные (2018, 2019) и бронзовые (2017) призёры чемпионата мира, победители (2016) и бронзовые призёры (2018) финала Гран-при, трёхкратные серебряные (2019, 2020, 2022) и двукратные бронзовые (2015, 2016) призёры чемпионата Европы, трёхкратные чемпионы России (2018, 2019, 2021), серебряные призёры зимней Универсиады (2013), серебряные призёры юниорского чемпионата мира (2014), многократные призёры чемпионатов России и чемпионы России среди юниоров 2014 года.

31-летний Климов в паре с Ксенией Столбовой становился олимпийским чемпионом (командный турнир, 2014), серебряным призёром Олимпийских игр (парное катание, 2014), трёхкратным чемпионом России (2014, 2015, 2017), серебряным призёром чемпионата мира (2014) и Европы (2014, 2015, 2018).

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