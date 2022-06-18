Анна Щербакова возглавила обновлённый мировой рейтинг ISU

Международный союз конькобежцев (ISU) обновил мировой рейтинг фигуристов по итогам сезона-2021/2022. В зачёт идут очки, набранные на Олимпийских играх, чемпионатах мира, турнирах серии Гран-при и других международных соревнованиях. В рейтинге полностью учитываются достижения только что завершившегося сезона и 70% от очков, набранных годом ранее.
После таких подсчётов рейтинг уверенно возглавляет олимпийская чемпионка Анна Щербакова. Второе и третье места занимают японка Каори Сакамото и Луна Хендрикс из Бельгии. Успехи на чемпионате мира – 2022, прошедшем без участия россиянок, позволили им опередить серебряного призёра Игр Александру Трусову и Камилу Валиеву. В топ-10 также входит Елизавета Туктамышева.
Рейтинг ISU. Женщины
1. Анна Щербакова (Россия) – 3065
2. Каори Сакамото (Япония) – 2613
3. Луна Хендрикс (Бельгия) – 2436
4. Александра Трусова (Россия) – 2410
5. Камила Валиева (Россия) – 1975…
9. Елизавета Туктамышева (Россия) – 1746
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