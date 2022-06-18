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Виктория Синицина и Никита Кацалапов — лидеры обновлённого рейтинга ISU

Виктория Синицина и Никита Кацалапов — лидеры обновлённого рейтинга ISU
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Международный союз конькобежцев (ISU) обновил мировой рейтинг фигуристов по итогам сезона-2021/2022.
Первое место в рейтинге занимают серебряные призёры Олимпийских игр – 2022, чемпионы мира – 2021 россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Двукратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин – восьмые, дебютанты Диана Дэвис и Глеб Смолкин – 17-е.

В зачёт текущего рейтинга ISU идут очки, набранные на Олимпийских играх, чемпионатах мира, турнирах серии Гран-при и других международных соревнованиях. При этом полностью учитываются достижения только что завершившегося сезона и добавляется 70% от очков, набранных годом ранее.

Рейтинг ISU. Танцы на льду

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 2720
2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 2691
3. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 2575
4. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 2527
5. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 2300…
8. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 1955…
17. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 1233

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