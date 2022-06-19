«Стою и улыбаюсь — не больно же». Перенёсшая травму Усачёва – о подготовке к новому сезону

Российская фигуристка Дарья Усачёва поделилась впечатлениями от тренировочного сбора в Новогорске.

«Уже соскучилась по льду, по тренировкам. Плюс в Новогорске мы раз в год, поэтому по нему тоже все соскучились. Здесь такая атмосфера: рабочая, хорошая.

Ждала выхода на лёд, ждала прыжков. Пока был отпуск в мае, боль полностью ушла, и спокойно можно начинать входить в режим.

Собрала то, что собрала до отпуска, – это дупель, остальные прыжки собираю. Сейчас спокойно, не было ещё ни одного болевого момента, слава богу. Я делаю в зале новые прыжки, например, что не могла делать месяц назад, и прямо стою и улыбаюсь – не больно же. Прямо искренняя радость за это.

Ожидания от сезона – просто снова выйти на соревнования, снова выйти на публику. Хочется, чтобы мои программы стали для людей ещё интереснее и катание нравилось больше», — сказала Усачёва в эфире «Первого канала».

Напомним, в октябре 2021 года Усачёва неудачно упала, выполняя прыжок во время разминки перед короткой программой на Гран-при Японии. Фигуристка с трудом добралась до бортика, откуда её унесли на руках за кулисы. Диагноз спортсменки раскрыла Федерация фигурного катания России: отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости. К тренировкам Дарья вернулась через три месяца, а прыжковые элементы начала восстанавливать в марте, начав с прыжков в один оборот.