Татьяна Тарасова опровергла информацию о том, что находится в больнице

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опровергла информацию, согласно которой её доставили в больницу. Ранее на сайте Sport24 появились слова Тарасовой о том, что её госпитализировали и она сейчас находится в больнице.



«Я нахожусь в больнице? Я у себя дома, на даче. Всё нормально», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Тарасова начала заниматься тренерской работой и постановкой программ в 1967 году. Среди её учеников в разные годы были такие фигуристы и фигуристки, как Ирина Роднина, Александр Зайцев, Ирина Моисеева, Андрей Миненков, Алексей Ягудин, Илья Кулик, Денис Тен, Наталья Бестемьянова, Марина Климова, Ирина Романова и многие другие.