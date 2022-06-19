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Татьяна Тарасова опровергла информацию о том, что находится в больнице

Татьяна Тарасова опровергла информацию о том, что находится в больнице
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опровергла информацию, согласно которой её доставили в больницу. Ранее на сайте Sport24 появились слова Тарасовой о том, что её госпитализировали и она сейчас находится в больнице.

«Я нахожусь в больнице? Я у себя дома, на даче. Всё нормально», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Тарасова начала заниматься тренерской работой и постановкой программ в 1967 году. Среди её учеников в разные годы были такие фигуристы и фигуристки, как Ирина Роднина, Александр Зайцев, Ирина Моисеева, Андрей Миненков, Алексей Ягудин, Илья Кулик, Денис Тен, Наталья Бестемьянова, Марина Климова, Ирина Романова и многие другие.

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