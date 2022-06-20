Бойкова и Козловский посетили картинг в Сочи

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в спортивной паре с Дмитрием Козловским, опубликовала в своих социальных сетях фотографии с картинга в Сочи. Одним из соперников был её партнёр Козловский.



«После получения водительского удостоверения поняла, что без машинки жить практически не могу (хотя петербургское метро я обожаю).

В долгих поездках я начинаю скучать по вождению. В этот раз не удержалась и села за руль карта. 20 минут гонок, девять лошадиных сил, три сильных соперника (Дмитрий Козловский, Георгий Куница, Екатерина Петушкова), самая длинная и крутая трасса картинга в России – и хорошее настроение обеспечено», – написала Бойкова в социальной сети.

Фото: Соцсети Александры Бойковой

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) обновил мировой рейтинг фигуристов по итогам сезона-2021/2022. Пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский набрала 2279 очков и заняла шестое место.