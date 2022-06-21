Жулин — о Загитовой в боксе: главное, чтобы в «Аленьком цветочке» с фингалом не вышла

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на новость о том, что олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова проведёт показательный боксёрский бой.
«Самое главное, чтобы против неё не выставили Емельяненко, а так — всё нормально. Будем надеяться, что хорошо подготовится. С чем можно связать такое решение? С огромным гонораром. Главное, чтобы в «Аленьком цветочке» Настенька с фингалом не вышла», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, в августе Загитова примет участие в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», где сыграет Настеньку. Шоу пройдёт в Сочи с 1 июля по 30 сентября. Исполнители главных ролей в проекте будут меняться. 1 июля проект начнут олимпийские чемпионы в команде, чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, у которых запланировано 15 выступлений. Попеременно с ними в июле роль Настеньки исполнит Камила Валиева. Её дебют состоится 8 июля, всего фигуристка выйдет на лёд 12 раз. Весь август на лёд будет выходить Загитова, а в сентябре её сменят двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков.
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