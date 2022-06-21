Промоутер Хрюнов: Бузова может получить самый большой гонорар в карьере за бой с Загитовой

Промоутер «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Владимир Хрюнов заявил о готовности организовать боксёрский бой между олимпийской чемпионкой 2018 года в женском одиночном катании Алиной Загитовой и известной телеведущей Ольгой Бузовой.

«Кто фаворит? Знаете, это вечный выбор мужчины: между блондинками и брюнетками. Скажу точно, что это прекрасная идея, и я готов организовать этот поединок. Ради него мы можем даже немного изменить правила, количество раундов, их продолжительность, попросим куда-то не бить. У меня уже есть опыт организации таких поединков. Но это всё равно его величество бокс.



Гонорар? Это смотря какой стадион мы соберём. Но, думаю, что для Бузовой это будет самый большой гонорар в карьере. Телеканалы уже сражаются за это событие», — цитирует Хоюнова Legalbet.