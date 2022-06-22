Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Вэньцзин Суй — о планах на будущее: ещё не решила насчёт участия в Играх в Милане

Вэньцзин Суй — о планах на будущее: ещё не решила насчёт участия в Играх в Милане
Комментарии

Китайская фигуристка Вэньцзин Суй, выступающая в парном катании с Хань Цуном, рассказала о своих планах на будущее.

«Сейчас Олимпийские игры закончились, а жизнь продолжается. Мы должны бросить вызов самим себе. Когда я получила медаль, я думала о том, каковы мои планы на спорт. Сила домашней публики настолько мощна, что придала мне радость на соревнованиях. Фигурное катание — мое любимое занятие, моя страсть. Я ещё не решила насчёт участия в Играх в Милане. Я думаю, что попробую стать хореографом по фигурному катанию. Я также люблю фигурное катание, и хочу сделать что-то новое. Самые известные хореографы — иностранцы. Я хочу стать китайским хореографом и посмотреть, как далеко я смогу продвинуться», — приводит слова Вэньцзин Суй CGTN.

Вэньцзин Суй с Хань Цуном стали победителями на домашних Олимпийских играх в Пекине.

«Мне придётся ещё долго восстанавливаться». Куда пропала эффектная фигуристка Погорилая «Мне придётся ещё долго восстанавливаться». Куда пропала эффектная фигуристка Погорилая
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022