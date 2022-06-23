Загитова — о Батыргазиеве: порой лучше поберечь себя, чтобы потом добиться большего

Олимпийская чемпионка российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала отказ олимпийского чемпиона боксёра Альберта Батыргазиева от выставочного боксёрского поединка с ней.

«Желаю Альберту скорейшего восстановления и побед во всех будущих поединках! Жаль, что ему пришлось самоустраниться ещё до выхода на ринг со мной, но как профессионал профессионала я его прекрасно понимаю. Порой лучше отступить и поберечь себя, чтобы потом добиться гораздо большего», — приводит слова Загитовой «РИА Новости Спорт».

Напомним, вместо боя с Батыргазиевым Загитова 25 июня проведёт боксёрский спарринг с двукратным олимпийским чемпионом по боксу 48-летним Олегом Саитовым.

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