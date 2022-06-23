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ISU заменил Щербакову на Сакамото в поздравлении с Международным олимпийским днём

ISU заменил Щербакову на Сакамото в поздравлении с Международным олимпийским днём
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Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал в соцсетях поздравление с Международным олимпийским днём. В качестве иллюстраций были выбраны фотографии победителей Игр-2022 в Пекине в личном турнире фигуристов. Снимки французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, американца Нэйтана Чена и китайцев Вэньцзин Суй и Хань Цуна попали в публикацию, а фото Анны Щербаковой было заменено изображением японки Каори Сакамото, которая стала бронзовым призёром соревнований.

Во время Олимпиады в Пекине не были вручены медали за командный турнир. Награждение было отложено до окончания расследования дела Камилы Валиевой. Юная россиянка была допущена до участия в личном турнире, однако заняла только четвёртое место. Поднявшиеся на пьедестал Щербвкова и Александра Трусова в командном турнире задействованы не были.

Уже после окончания Игр российские фигуристы были отстранены от участия в чемпионате мира и других соревнованиях ISU. Этот запрет пока не снят.

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