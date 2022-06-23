ISU заменил Щербакову на Сакамото в поздравлении с Международным олимпийским днём

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал в соцсетях поздравление с Международным олимпийским днём. В качестве иллюстраций были выбраны фотографии победителей Игр-2022 в Пекине в личном турнире фигуристов. Снимки французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, американца Нэйтана Чена и китайцев Вэньцзин Суй и Хань Цуна попали в публикацию, а фото Анны Щербаковой было заменено изображением японки Каори Сакамото, которая стала бронзовым призёром соревнований.
Во время Олимпиады в Пекине не были вручены медали за командный турнир. Награждение было отложено до окончания расследования дела Камилы Валиевой. Юная россиянка была допущена до участия в личном турнире, однако заняла только четвёртое место. Поднявшиеся на пьедестал Щербвкова и Александра Трусова в командном турнире задействованы не были.
Уже после окончания Игр российские фигуристы были отстранены от участия в чемпионате мира и других соревнованиях ISU. Этот запрет пока не снят.
Выбирай любимую фигуристку. Голосование — в «Телеграме».
- 23 июня 2022
-
20:34
-
20:15
-
19:40
-
18:58
-
16:29
-
15:57
-
15:45
-
15:23
-
15:20
-
14:56
-
13:11
-
10:14
-
10:02
-
09:59
-
09:33
-
00:11
- 22 июня 2022
-
22:50
-
20:48
-
20:00
-
19:45
-
18:59
-
18:40
-
17:47
-
16:15
-
15:55
-
15:09
-
15:00
-
13:34
-
12:29
-
12:04
-
11:49
-
11:35
-
11:27
-
11:04
-
11:00