«Жду комбинезона от Степановой». Боброва — о разрешении не носить юбки в танцах на льду

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва высказалась о решении ISU разрешить фигуристкам не использовать юбку в костюме для танцев на льду.
«У нас очень много лет нельзя было выступать без юбки, это был достаточно сложный момент. В ритм-танце, как вы помните, у Пападакис был потрясающий фитнес-костюм, у Вики (Синициной) в этом году под блюз не было юбки. Именно в ритм-танце, в произвольном у нас это было нельзя. До такой степени, что когда, допустим, ты надеваешь юбочку и у тебя разрыв юбочки, оголяется бедро, всё — дедакшен. Это достаточно строго судилось. С этого года нам можно без юбки выступать и в произвольном, и в ритм-танце. Но при этом мне очень нравится, как там написано: «Чтобы было приемлемо, в тему, относительно скромно». В танцах на льду латино у нас в этом году. Я посмотрю на это латино относительно скромное. Но ладно. Мне кажется, костюмы могут быть интереснее. Я скажу так: жду комбинезона от Александры Степановой. На Вике мы уже видели. Это те прекрасные наши девочки, что Вика, что Саша, с невероятными фигурами. Это может интересно смотреться, если они сделают красивые комбинезоны», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
Выбирай любимую фигуристку. Голосование — в «Телеграме».
Полную версию подката «Ход коньком» смотрите на YouTube-канале «Чемпионат. Подкаст».
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