«Любимая наша история, что весь мир против нас». Журанков — о поднятии возрастного ценза

Известный комментатор Андрей Журанков высказался о поэтапном поднятии возрастного ценза в фигурном катании с 15 до 17 лет.

«Мы опять переполошились непонятно почему. У нас есть любимая наша история, где-то она правильная, где-то она чересчур перенапряжена, что нас обижают, всё против нас настроено, весь мир против нас. Да, есть Запад против Востока, Запад против России, тысячелетняя история, начиная с раздела церквей и так далее. Я про другое. У нас сколько Щербаковой, победительнице Олимпиады? 17 лет. Саше Трусовой? 17 лет. Что переполошились? Всё равно наша система подготовки, наша школа работает, будь то «Хрустальный», будь то ЦСКА, будь то «Ангелы Плющенко», которые тоже пытаются выйти на этот уровень и работают на всю, будь то Алексей Николаевич Мишин. И у нас всё равно уровень наших девчонок такой, что мы и в 17, и в 18, и в 24 будем конкурентоспособны. Эта конкуренция, которая есть внутри страны, выкинет наверх тех, кто так или иначе в том или ином возрасте будет конкурентоспособен. Я согласен, что аргументационная база, приведённая ISU, она, в общем, критикуемая и подвергается сомнению, что не значит, что девочки не будут прыгать четверные. Так же будут прыгать четверные, в юниорском возрасте в том числе. Тут есть один аргумент, который я озвучивал, ещё когда об этом пошла речь после Пхёнчхана, что возрастёт дикая конкуренция на юниорском уровне. Я ещё читал, что американская федерация не очень поддерживала эту историю, потому что они вдруг опомнились, что в парном катании сейчас девочки очень маленькие и у них из-за этого будет сейчас провал в парном катании», — сказал Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Выбирай любимую фигуристку. Голосование — в «Телеграме».

Полную версию подката «Ход коньком» смотрите на YouTube-канале «Чемпионат. Подкаст».