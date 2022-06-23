Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Марк Кондратюк опубликовал милое поздравление для Александры Трусовой

Марк Кондратюк опубликовал милое поздравление для Александры Трусовой
Комментарии

Олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк опубликовал в соцсетях милое поздравление с днём рождения для своей девушки – серебряного призёра Игр в Пекине Александры Трусовой. Марк выбрал милую совместную фотографию и подписал её: «С днём рождения, Сашенька». Также молодой человек добавил смайлик в виде сердечка.

Фото: Соцсети Марка Кондратюка

Сегодня, 23 июня, Трусовой исполнилось 18 лет. Об отношениях фигуристов стало известно во время отпуска, который они проводили в одной компании. Саша и Марк не скрывают симпатии друг к другу и сами выкладывают совместные фотографии, позируют вместе.

Трусова – первая фигуристка, исполнившая на официальных соревнованиях четверные прыжки — лутц, тулуп и флип. В произвольной программе на Играх в Пекине она приземлила пять четверных прыжков.

Выбирай любимую фигуристку. Голосование — в «Телеграме».

«Когда свадьба?» Александра Трусова подтвердила роман со звёздным фигуристом «Когда свадьба?» Александра Трусова подтвердила роман со звёздным фигуристом
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022