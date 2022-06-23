Марк Кондратюк опубликовал милое поздравление для Александры Трусовой

Олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк опубликовал в соцсетях милое поздравление с днём рождения для своей девушки – серебряного призёра Игр в Пекине Александры Трусовой. Марк выбрал милую совместную фотографию и подписал её: «С днём рождения, Сашенька». Также молодой человек добавил смайлик в виде сердечка.

Фото: Соцсети Марка Кондратюка

Сегодня, 23 июня, Трусовой исполнилось 18 лет. Об отношениях фигуристов стало известно во время отпуска, который они проводили в одной компании. Саша и Марк не скрывают симпатии друг к другу и сами выкладывают совместные фотографии, позируют вместе.

Трусова – первая фигуристка, исполнившая на официальных соревнованиях четверные прыжки — лутц, тулуп и флип. В произвольной программе на Играх в Пекине она приземлила пять четверных прыжков.

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