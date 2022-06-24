Видео: девятилетний Саша Плющенко разучивает тройной аксель на удочке

Девятилетний Саша Плющенко, сын двукратного чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовал новое видео в своих социальных сетях. В видео показано, как Плющенко-младший разучивает тройной аксель на удочке, которую держит тренер.

«Учим тройной аксель», — подписал видео Саша Плющенко.



Вот что написали подписчики в комментариях:

«Сашу научат и пятерному акселю».

«Саша, пусть твои мечты сбудутся!»

«Саша, самый идеальный тройной аксель».

«Санёк, ты лучший! Наш чемпион».

«Учение — свет. Так держать!»

Ранее музыкальный продюсер Яна Рудковская, мама Саши, объяснила, почему её сын не сумел сдержать слёз после одного из ледового шоу отца.



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