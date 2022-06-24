«Маразм». Татьяна Навка о решении ISU убрать Щербакову из поздравления с Олимпийским днём

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на то, что Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал в соцсетях поздравление с Международным олимпийским днём, убрал изображение чемпионки ОИ-2022 Анны Щербаковой.

В качестве иллюстраций были выбраны фотографии победителей Игр-2022 в Пекине в личном турнире фигуристов. Снимки французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, американца Нэйтана Чена и китайцев Вэньцзин Суй и Хань Цуна попали в публикацию, а фото Щербаковой было заменено изображением японки Каори Сакамото, которая стала бронзовым призёром соревнований.

«Я считаю, убрать фотографии наших ребят – это маразм», — приводит слова Навки Metaratings.

В поздравлении также не было фотографии сборной России, которая выиграла командный турнир. Награждение до сих пор не состоялось ввиду положительного допинг-теста Камилы Валиевой.

Выбирай любимую фигуристку. Голосование — в "Телеграме".

Прокат четырёхлетней Камилы Валиевой: