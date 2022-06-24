Академия Плющенко объявила об отчислении фигуристки Зининой

Представители академии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко сообщили, что организация прекратила сотрудничество с 15-летней фигуристкой Анастасией Зининой. Ранее «Матч ТВ» сообщил, что Зинина уходит из академии.



«Тренерским штабом «Ангелов Плющенко» принято единогласное решение прекратить сотрудничество со спортсменкой Анастасией Зининой за нарушение спортивной дисциплины. Со вчерашнего дня она не является спортсменом нашей академии», — говорится в соцсетях академии.



Зинина перешла в академию Плющенко в прошлом сезоне из группы тренера Светланы Пановой. 15-летняя фигуристка выучила четверной тулуп. На первенстве России среди юниоров спортсменка заняла 18-е место.

Новость по теме Евгений Плющенко отреагировал на уход фигуристки Зининой из академии