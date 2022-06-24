Жулин отреагировал на решение Загорски и Гурейро завершить спортивную карьеру

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал решение фигуристов Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро завершить карьеру. Ранее стало известно, что спортсмены решили закончить выступление.



«Абсолютно логичное решение. Партнёр уже возрастной, четыре года не прокатается. Будет ли Олимпиада — непонятно. Соревноваться в этом возрасте, на российских соревнованиях, наверное, не так интересно. Как я понимаю, у Джонатана есть австралийское гражданство, а у Тиффани — французское. В сложившейся ситуации, думаю, что они разъедутся ещё и по разным странам», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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