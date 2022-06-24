Плющенко назвал причину отчисления Зининой из своей академии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал причину отчисления из своей академии серебряного призёра этапа юниорского Гран-при Анастасии Зининой.

Ранее в официальной информации в соцсетях «Ангелов Плющенко» было обтекаемо указано – «нарушение спортивной дисциплины».

«Зинина отчислена из академии из-за того, что отказывалась выполнять тренерские установки. У Анастасии была травма, ей было запрещено выполнять прыжки, однако спортсменка не слушалась тренеров, для неё было важнее мнение её мамы. У нас свой тренерский штаб, наши специалисты отвечают за её здоровье. В сложившейся ситуации мы за её здоровье отвечать не можем, поэтому и было принято решение об отчислении Зининой. В нашем виде спорта хватает прецедентов, когда спортсмены заканчивали со спортом из-за своей самостоятельности или влияния родителей. В нашей академии такие вещи неприемлемы», — приводит слова Плющенко ТАСС.

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