Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова посетила балет «Мастер и Маргарита» в Большом театре.
В социальных сетях фигуристка выложила фотографии из театра и написала: «Большой театр, «Мастер и Маргарита», прекрасный вечер. Спасибо артистам за пережитые эмоции».
Фото: Социальные сети Анны Щербаковой
Ранее сообщалось, что Анна примет участие в баттле по брейк-дансу с участником шоу «Танцы на ТНТ» Антоном Тонски на Дне московского спорта.
На данный момент Щербакова возглавляет мировой рейтинг ISU, записав в свой актив 3065 очков.
Анна является олимпийской чемпионкой Игр-2022 в женском одиночном катании. В 2021 году ей удалось выиграть два чемпионата мира – личный и командный. Также она трёхкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021), двукратный серебряный призёр ЧЕ (2020, 2022), серебряный призёр финала Гран-при (2019). Россиянка занимается в группе Этери Тутберидзе.
Несколько дней назад ISU заменил её фотографию в публикации, приуроченной к Международному олимпийскому дню. Её место заняла представительница Японии Каори Сакамото.
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