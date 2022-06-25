Загитова закрыла сессию, получив «отлично» за экзамен по праву

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова сдала сессию и поехала в «Лужники» на Московский день спорта. Об этом спортсменка сообщила в своём телеграм-канале.



«Я уже сдала сегодня экзамен по праву, сдала его на «5». Это был последний экзамен, поэтому всё – сессию я закрыла. Сейчас я пришла в «Лужники» на Московский день спорта. Занимайтесь спортом, друзья, и приходите сюда. Тут очень много интересных локаций, будет чем заняться», — сказала Загитова.

Ранее сообщалось, что сегодня, 25 июня, спортсменка должна провести боксёрский спарринг с двукратным олимпийским чемпионом по боксу, 48-летним Олегом Саитовым.