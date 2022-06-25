Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Загитова закрыла сессию, получив «отлично» за экзамен по праву

Загитова закрыла сессию, получив «отлично» за экзамен по праву
Комментарии

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова сдала сессию и поехала в «Лужники» на Московский день спорта. Об этом спортсменка сообщила в своём телеграм-канале.

«Я уже сдала сегодня экзамен по праву, сдала его на «5». Это был последний экзамен, поэтому всё – сессию я закрыла. Сейчас я пришла в «Лужники» на Московский день спорта. Занимайтесь спортом, друзья, и приходите сюда. Тут очень много интересных локаций, будет чем заняться», — сказала Загитова.

Ранее сообщалось, что сегодня, 25 июня, спортсменка должна провести боксёрский спарринг с двукратным олимпийским чемпионом по боксу, 48-летним Олегом Саитовым.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022