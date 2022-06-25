Алина Загитова рассказала, почему начала заниматься боксом

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос, почему она решила начать заниматься боксом.

«Действительно разные виды спорта. Начала заниматься полтора месяца назад. Это помогает мне поддерживать физическую форму, потому что в боксе есть всё, что нужно нам для фигурного катания: и координация, и выносливость, и быстрота движений. Поэтому я решила, что бокс — тот вид спорта, который мне нужен для поддержки формы.

Вы сказали, что бокс не очень совместим с женщинами. Но я смотрела Олимпиаду, где был женский хоккей. Могу сказать, что нет никаких преград. Тем более — мы все равны. Каждый выбирает для себя вид спорта, который нужен и в котором чувствует себя прекрасно», — передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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