Загитова: после первой тренировки по боксу заболели мышцы, о которых я даже не знала

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова рассказала о тренировках по боксу.



«После первой тренировки, хотя она не была такой сложной, просто втягивающей, я поняла, что у меня болят мышцы, которые я не думала, что у меня есть. Поэтому развиваю всё своё тело. Естественно, это вообще кардинально разный спорт, нежели фигурное катание, поэтому для меня всё было абсолютно новым», – передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Ранее спортсменка провела спарринг с двукратным олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым на Дне московского спорта.

Перед мастер-классом Загитову по ошибке объявили как Камилу Валиеву. Ведущий мероприятия после выхода Загитовой на ринг обратился к ней, назвав её Камилой.