Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова провела спарринг с двукратным олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым. Бой состоялся 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта, организованного Департаментом спорта города Москвы.

Напомним, перед боксёрским мастер-классом Загитову по ошибке объявили как Камилу Валиеву. Ведущий мероприятия после выхода Загитовой на ринг обратился к ней, назвав её Камилой.



Также Загитову представили как олимпийскую чемпионку в командных соревнованиях, хотя фигуристка выиграла своё единственное золото Игр в турнире одиночниц.

Ранее Загитова сообщила, что сегодня, 25 июня, сдала экзамен по праву и получила оценку «отлично». Этот экзамен был последним в летнюю сессию.