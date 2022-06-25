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Алина Загитова призналась, что хотела встать на скейтборд

Алина Загитова призналась, что хотела встать на скейтборд
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Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что хотела научиться кататься на скейтборде.

«Наверное, хотелось бы попробовать всего по чуть-чуть, потому что я пытаюсь развиваться во всём и всегда. Я хотела, например, на скейте покататься, но это очень тяжело и травмоопасно сейчас, поэтому я пока не буду это делать», — передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

20-летняя Алина Загитова – единственная российская фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Россиянка выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, финал Гран-при и первенство континента. Также Загитова была чемпионкой мира среди юниоров и победительницей юниорского финала Гран-при, чемпионкой России среди взрослых и юниоров.

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