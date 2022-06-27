Фетисов — о Загитовой в боксе: на мой взгляд — это чересчур

Олимпийский чемпион, бывший хоккеист Вячеслав Фетисов прокомментировал боксерский мастер-класс с участием фигуристки Алины Загитовой.
«В целом я нормально отношусь к тому, что профессиональные спортсмены выступают в других видах спорта в рамках шоу. Если это помогает популяризовать спорт и здоровый образ жизни, почему нет. Но, безусловно, здесь нужно соблюдать меру, чтобы это не выглядело комично.
Футбол для хоккеиста, как в случае с Овечкиным — это нормально. А фигуристка, выступающая в боксе, — это чересчур, на мой взгляд. Тут важно не переступить через грань, чтобы это не было смешно. Для девочек такие выступления — это «ту мач». Случай с Загитовой, возможно, был немного за этой гранью», — приводит слова Фетисова Sport24.
25 июня Алина Загитова поучаствовала в мастер-классе по боксу в рамках Дня московского спорта в Лужниках. Её спарринг-партнёром был двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов.
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