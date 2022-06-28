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Умершая в США чемпионка мира Ирина Воробьёва будет похоронена в Гатчине

Умершая в США чемпионка мира Ирина Воробьёва будет похоронена в Гатчине
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Алиса Лисовская, дочь чемпионки мира и Европы в парном катании Ирины Воробьёвой, сообщила, что известная фигуристка будет похоронена в Гатчине в Ленинградской области.

63-летняя спортсменка скончалась в апреле этого года в США в результате несчастного случая: женщина упала, получив серьёзное повреждение.

«Все вопросы улажены, мама будет захоронена 9 июля в Гатчине», — приводит слова Лисовской ТАСС.

Воробьёва была известна по выступлению с Александром Власовым и Игорем Лисовским. Она – первая знаменитая ученица Тамары Москвиной. В паре с Власовым Воробьёва становилась призёром чемпионатов Европы и мира, а также чемпионкой СССР 1976 года. Встав в пару с Лисовским, фигуристка в 1981 году выиграла чемпионаты мира и Европы. После завершения спортивной карьеры Воробьёва занималась тренерской деятельностью в США.

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