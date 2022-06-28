Анна Щербакова рассказала об отпуске в статусе олимпийской чемпионки

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, чем занималась по окончании сезона-2021/2022.

Российских фигуристов не допустили на чемпионат мира – 2022, где Щербакова должна была защищать титул. В дни первенства планеты Анна возглавила одну из команд на Кубке Первого канала, а потом приняла участие в нескольких ледовых шоу.

«После окончания всех шоу у нас было достаточно много времени, чтобы просто восстановиться, отдохнуть. Я использовала это время по полной: я и отдохнула, при этом всё ещё готовилась к экзаменам. Затем приехала в Москву, и было очень много дел. Каждый день расписан – для меня это тоже непривычно. Поняла, что мне комфортно, когда у меня каждый день одинаковое расписание: утром встала, потренировалась, перерыв, тренировка, вечер. То есть вроде весь день занят, но при этом чёткое расписание каждый день. А здесь один день – экзамен сдаю, второй день – какое-то мероприятие, третий день – съёмка. И для меня это тоже был новый график, необычный – может быть, в какой-то степени утомительный. Но тоже очень интересно было. В принципе, каждый день какие-то дела были, и вот – вырвалась потренироваться (смеётся).

Выходила ли на лёд в отпуске? Конечно, в любые свободные полдня я приходила в «Хрустальный», тренировалась. Старалась, чтобы приехать сюда и не совсем уж разочаровать тренеров. Начать, скажем так, восстановительную работу самой. Нет такого, что мы тренируем друг друга, но даём какие-то дружеские советы, когда у кого-то что-то не получается. У нас же в основном не какие-то ошибки в прыжках, а как настроиться на прыжок, что помогает максимально вложиться в прыжок. Подъезжаем – советуемся. Мне помогает, когда кто-то на меня смотрит, я ответственность чувствую. Иногда просто подъезжаю и прошу: «Алин, посмотри, пожалуйста, сейчас я зайду на этот прыжок». Она смотрит, и у меня лучше получается», — рассказала Щербакова в сюжете Первого канала.