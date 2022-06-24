«Вы не признаёте победу спортсменки из-за её паспорта?» Как ISU оскорбил Анну Щербакову

Фото Ани заменили на снимок японки Сакамото в поздравлении с Международным олимпийским днём. Забыли, как выглядит настоящая чемпионка?

23 июня спортсмены праздновали Международный олимпийский день. Анна Щербакова трогательно поздравила всех с праздником и заслуживала тёплых слов в ответ. Однако вместо этого фигуристка была вынуждена наблюдать за зарождающимся скандалом, в центре которого оказалось её имя.

В ISU посчитали уместным заменить фото Ани в поздравительном посте для спортсменов на снимок японки Каори Сакамото. Всё бы ничего, если бы в коллаже не присутствовали изображения олимпийских чемпионов во всех дисциплинах.

Похоже, зарубежные чиновники забыли, как выглядит настоящая победительница в женском одиночном катании.

ISU «исключил» Щербакову из списка чемпионов

В последние несколько месяцев ситуация для сборной России по фигурному катанию складывается не лучшим образом. Зарубежные чиновники решают судьбу наших спортсменов за закрытыми дверями, практически не давая шанса федерации заступиться за них. На послеолимпийском конгрессе ISU было продлено отстранение россиян от всех международных стартов. Причина всё та же — защита проведения соревнований и обеспечение безопасности их участников. Вместе с тем реальный посыл можно уместить в одном слове — политика.

Об этом свидетельствуют слова лидеров Союза и их поступки. Вопиющий случай произошёл в Международный олимпийский день. В социальных сетях ISU выпустили традиционное поздравление для спортсменов — красивый пост с ярким коллажом, на котором изображены победители Олимпиады в Пекине во всех дисциплинах. Всё бы хорошо, если бы не одно но: фотография чемпионки в женском одиночном катании магическим образом пропала. Вместо Анны Щербаковой на снимке была изображена японка Каори Сакамото, ставшая бронзовым призёром.

Очевидно, прослеживается связь в выборе так называемых «героев дня». Ни Щербакова, ни Трусова, занявшая второе место, оказаться в поздравительном посте не заслужили.

Зато там появилась фигуристка, представляющая другую страну. А самое обидное, что такое откровенное принижение заслуг наших девочек по национальному признаку выглядит как настоящее оскорбление.

«Убрать фотографии наших ребят — это маразм»

Реакция на происходящее последовала незамедлительная. В России были возмущены действиями ISU и обвинили их в лицемерии и нарушении олимпийских принципов.

«Это, конечно, вершина глупости, по-другому я назвать это не могу. Вклад советского и российского фигурного катания в мир фигурного катания, в том числе и становление ISU, переоценить невозможно», — прокомментировал ситуацию Илья Авербух в интервью ТАСС.

«Если они убрали фото, то нарушают все олимпийские принципы», — заявила Ирина Роднина в интервью Metaratings.

«Я считаю, убрать фотографии наших ребят — это маразм», — поддержала её Татьяна Навка в разговоре с Metaratings.

Хлёстко высказался и президент «Самбо-70» Ренат Лайшев.

«Мне даже это нравится, потому что мы увидели истинное лицо Запада. Тут не приходится удивляться — и это тоже хорошо. Наши спортсмены и страна выглядят чище на их фоне. Отсутствие фотографий наших чемпионов говорит о трусости, слабости, бескультурье ISU. Все их слова о толерантности, демократии яйца выеденного не стоят, это помойка. Они окончательно раскрылись в своей злобе и ненависти по отношению к нам. Мы — та нация, которая несёт мир, культуру, красоту спорта и великие достижения во всех видах спорта.

Что бы ни происходило, я бы поставил на их месте фото Ани Щербаковой, как минимум из чувства благородства. Маленькие девчонки — Валиева, Щербакова делают красивым вид спорта. Это останется навечно, они зарекомендовали себя величайшими мастерами спорта и искусства. Нас не будет, а они будут всегда», — сказал он Metaratings.

«Вы не признаёте победу спортсменки из-за её паспорта?»

Порцию критики ISU получил и от простых болельщиков. Российские поклонники фигурного катания засыпали социальные сети гневными комментариями, упрекая иностранных функционеров в двойных стандартах.

— Я разочарована в ISU. Вы не признаёте победу спортсменки только из-за её паспорта? Позор, — возмутилась vlada.

— Ради любопытства, ISU отменил всех чемпионов из России? Загитова, Ягудин — их тоже вычеркнули из списка чемпионов? — поинтересовалась Anastasiia Ebuntsova.

— Это невероятно, такими постами вы только ссорите и разделяете всех любителей фигурного катания. Почему вы так открыто игнорируете настоящую олимпийскую чемпионку? Это нечестно, — поддержала комментаторов копия верна.

Расстроены случившимся оказались даже зарубежные фанаты, которые просили вернуть фото Ани на законное место.

— Привет! Наверное, вы забыли вашу олимпийскую чемпионку, — с иронией отозвался Tom.

— Сильно огорчает тот факт, что ISU отменяет заслуги Анны на Олимпиаде только для того, чтобы быть политически корректными. Она не сделала ничего, кроме как показала великолепное спортивное мастерство, и заслужила быть признанной, как и другие золотые медалисты, — заметил LL.

— ISU окончательно потерял сердце. Почему вы можете лишать спортсменку почёта, который она заслужила, только из-за её национальности? Анна — заслуженная чемпионка, — написал пользователь 77.

— К спортсменам нельзя относиться неуважительно в любом случае, но особенно тогда, когда та, кого вы игнорируете, олимпийская чемпионка 2022 года, — заявил Bearssssssss.