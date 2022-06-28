«Очень сильно помогает собрать себя максимально». Щербакова — об участии в шоу «Чемпионы»

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о предстоящем выступлении в шоу Ильи Авербуха «Чемпионы».

Представление пройдёт в сочинском дворце спорта «Айсберг» с 8 июля по 7 августа.

«Будет за месяц 22 выступления, по два номера в каждом шоу буду катать. У меня такое было, что летом были шоу, перед первым юниорским и первым взрослым сезонами, я ездила на шоу в Японию. И когда ты ещё в такой не самой оптимальной форме, то это сразу очень сильно помогает себя собрать максимально – когда ты понимаешь, что уже вот нельзя выходить на тренировки и собирать всё по чуть-чуть. Нужно сразу же выйти, уже и ответственность есть перед зрителями, которые пришли посмотреть, поэтому думаю, что это будет тоже большой опыт для меня. Плюс очень много выступлений сразу.

Останется ли время на подготовку к сезону? Конечно, перед каждым шоу будут обязательно и тренировки, и прогоны номеров. Получается, что в конце сезона мы ездили по шоу – это тоже огромная нагрузка, она отличается от тренировочной, где просто отработка постоянно идёт. Тут очень много именно прокатов – в принципе, тоже очень полезное занятие.

Не говорю, что это только тяжёлый труд – это помогает и прийти в тонус. К тому же это Сочи, отличная погода, можно сходить погулять. А ещё это каждый раз выступление со зрителями, которые всё равно, как бы ты ни устал – когда в конце финальный выход, когда большие трибуны – все тебя поддерживают, аплодируют. Это очень приятно, это заряжает, это прям придаёт энергии. Поэтому я с нетерпением жду этого момента, но при этом знаю, что мне, конечно, нужно ещё время подготовиться», – рассказала Щербакова в сюжете Первого канала.