«Теперь ждём их на льду!» Фигуристки группы Тутберидзе сыграли в футбол с ЦСКА

Находящиеся на предсезонном сборе в Новогорске фигуристки группы Этери Тутберидзе побывали в гостях у тренирующихся там же футболистов ЦСКА.
С игроками армейской команды познакомились медалистки Олимпийских игр Александра Трусова, Камила Валиева, Анна Щербакова и Евгения Тарасова, а также юные Майя Хромых, Дарья Усачёва и Аделия Петросян.
«Сегодня у нас в гостях побывали лучшие фигуристки мира. К нам на тренировку заглянули Александра Трусова, Камила Валиева, Анна Щербакова, Евгения Тарасова, Майя Хромых, Дарья Усачёва и Аделия Петросян. Скоро расскажем о том, как всё прошло и кто победил в товарищеском матче с Ваней Обляковым, Игорем Дивеевым и Костей Кучаевым», — рассказали о встрече в телеграм-канале ПФК ЦСКА.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале ПФК ЦСКА.
Валиева перепостила видео на свой канал и подписала: «Здорово было встретиться с футболистами ПФК ЦСКА. Теперь ждём их на льду!»
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