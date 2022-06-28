«Теперь ждём их на льду!» Фигуристки группы Тутберидзе сыграли в футбол с ЦСКА

Находящиеся на предсезонном сборе в Новогорске фигуристки группы Этери Тутберидзе побывали в гостях у тренирующихся там же футболистов ЦСКА.

С игроками армейской команды познакомились медалистки Олимпийских игр Александра Трусова, Камила Валиева, Анна Щербакова и Евгения Тарасова, а также юные Майя Хромых, Дарья Усачёва и Аделия Петросян.

«Сегодня у нас в гостях побывали лучшие фигуристки мира. К нам на тренировку заглянули Александра Трусова, Камила Валиева, Анна Щербакова, Евгения Тарасова, Майя Хромых, Дарья Усачёва и Аделия Петросян. Скоро расскажем о том, как всё прошло и кто победил в товарищеском матче с Ваней Обляковым, Игорем Дивеевым и Костей Кучаевым», — рассказали о встрече в телеграм-канале ПФК ЦСКА.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале ПФК ЦСКА.

Валиева перепостила видео на свой канал и подписала: «Здорово было встретиться с футболистами ПФК ЦСКА. Теперь ждём их на льду!»