Александр Горшков: Россия не обязана информировать ISU о внутренних соревнованиях

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказался о проведении этапов Гран-при России.
Ранее в одном из СМИ сообщили, что Международный союз конькобежцев (ISU) не осведомлён об этой инициативе. Российские фигуристы отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ISU из-за ситуации на Украине.
«Тот, кто обратился в ISU с подобным, более чем странным вопросом, либо некомпетентен, либо сделал это с провокационной целью.
Уже более двух месяцев всем известно, что ISU принял решение об отмене в России традиционного этапа ISU Гран-при в сезоне-2022/2023, и это право передано другой стране. Также Совет ISU отстранил российских фигуристов на неопределённый срок от участия во всех международных соревнованиях.
В этой связи исполком ФФККР утвердил в календаре внутренних российских соревнований проведение шести этапов Гран-при России, которые не имеют никакого отношения к Гран-при ISU, и наша федерация не обязана информировать ISU о наших внутренних соревнованиях, проводимых на территории нашей страны», — приводит слова Горшкова пресс-служба ФФККР.
Этапы Гран-при России заменят в сезоне-2022/2023 Кубок страны.
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