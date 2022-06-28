Александр Горшков: Россия не обязана информировать ISU о внутренних соревнованиях

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказался о проведении этапов Гран-при России.

Ранее в одном из СМИ сообщили, что Международный союз конькобежцев (ISU) не осведомлён об этой инициативе. Российские фигуристы отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ISU из-за ситуации на Украине.

«Тот, кто обратился в ISU с подобным, более чем странным вопросом, либо некомпетентен, либо сделал это с провокационной целью.

Уже более двух месяцев всем известно, что ISU принял решение об отмене в России традиционного этапа ISU Гран-при в сезоне-2022/2023, и это право передано другой стране. Также Совет ISU отстранил российских фигуристов на неопределённый срок от участия во всех международных соревнованиях.

В этой связи исполком ФФККР утвердил в календаре внутренних российских соревнований проведение шести этапов Гран-при России, которые не имеют никакого отношения к Гран-при ISU, и наша федерация не обязана информировать ISU о наших внутренних соревнованиях, проводимых на территории нашей страны», — приводит слова Горшкова пресс-служба ФФККР.

Этапы Гран-при России заменят в сезоне-2022/2023 Кубок страны.