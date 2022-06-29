Никита Кацалапов назвал пять качеств, которые больше всего ценит в Виктории Синициной

Двукратный олимпийский чемпион в командных соревнованиях фигуристов Никита Кацалапов, общаясь с подписчиками, ответил на вопрос, какие качества больше всего ценит в своей будущей супруге, олимпийской чемпионке 2022 года в командных соревнованиях Виктории Синициной.
«Мудрость, нежность, сила характера, целеустремлённость и красота», — написал Кацалапов в своём телеграм-канале.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, являются серебряными призёрами Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Фигуристы также являются победителями мирового первенства 2021 года, состоявшегося в Стокгольме (Швеция), и двукратными чемпионами Европы. Дуэт выступает вместе уже восемь лет и пока не собирается завершать карьеру.
Александра Трусова приземлила выброс в два оборота:
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