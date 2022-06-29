Жулин оценил вероятность смены гражданства российскими фигуристами

Бывший российский фигурист, а ныне тренер Александр Жулин поделился мнением о ситуации со сменой гражданства спортсменами. Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить россиян от соревнований под эгидой организации.



После этого появились слухи о возможной смене гражданства российскими фигуристами.



«Не исключаю, что фигуристы будут менять гражданство. Жизнь спортсмена коротка, а если спортсмен после года-двух без выступлений на международном уровне почувствует, что не может вырваться из этой клетки, захочет выступать, то не исключаю, что будет такой момент. Но опять же там свои нюансы: карантин, отношение к русским… Вы можете представить, чтобы русский спортсмен сейчас выступал за какую-нибудь Францию или США? Думаю, что это сложно и требует времени», — цитирует Жулина LegalBet.



Ранее сообщалось, что заслуженный тренер России Этери Тутберидзе уехала в США. Пока неизвестно, вернётся ли специалист. Там в настоящее время тренируется её дочь, Диана Дэвис.

Новость по теме Александр Жулин играл в теннис и получил травму руки. Фото