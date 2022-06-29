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Жук и Свинин поставили программы парам Москвиной

Жук и Свинин поставили программы парам Москвиной
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Известный тренер Тамара Москвина сообщила, что Ирина Жук и Александр Свинин поставили программы олимпийским чемпионам командных соревнований Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, а также чемпионам Европы 2020 года Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

«Одна программа была уже поставлена тренерами Ириной Жук и Александром Свининым, вторая программа будет поставлена другим хореографом, музыку обнародуем, когда спортсмены приедут на прокаты сборной страны. Это касается и Мишиной с Галлямовым, и Бойковой с Козловским», — цитирует Москвину ТАСС.

Жук и Свинин являются тренерами чемпионов России в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина.

Напомним, российские фигуристы отстранены от международных соревнований из-за украинских событий.

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