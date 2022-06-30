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Татьяна Тарасова решила пообщаться с российскими фигуристами на тему смены гражданства

Татьяна Тарасова решила пообщаться с российскими фигуристами на тему смены гражданства
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что проведёт собрание с российскими фигуристами, на котором обсудит с ними возможную смену гражданства. Ранее сообщалось, что россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин сегодня, 30 июня, пройдут просмотр в Федерации фигурного катания США.

«Если сейчас раскручивать тему перехода Смолкина и Дэвис, то фигуристы, которые раньше не рассматривали такую же возможность, задумаются над тем, чтобы год не сидеть без дела. Сейчас у меня нет ни малейшего представления, что действительно происходит, я просто рассуждаю, но на следующей неделе я поеду в Новогорск, где хотела бы провести собрание с нашими фигуристами, высказать своё мнение по этому поводу», — цитирует Тарасову ТАСС.

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