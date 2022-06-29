Дочь Тутберидзе и Смолкин уйдут в сборную США? Кажется, они даже поженились ради этого

В начале июня мир фигурного катания разразился громкой новостью — дочь Тутберидзе Диана Дэвис вместе со своим партнёром Глебом Смолкиным будет выступать за США. Сообщил об этом американский журналист, создатель подкаста TheSkatingLesson Дэйв Лис. Реакция на инсайд появилась достаточно скоро. «Какие интересные новости мы про себя узнаём», — написала Диана, напрямую не опровергнув сообщение Лиса. При этом журналист в своём инсайде уверен. Более того, он нашёл информацию, согласно которой Диана и Глеб женаты! Брак с гражданкой США, коей является Дэвис, позволит Смолкину беспрепятственно выступать за американскую сборную не только на обычных стартах, но и на Олимпийских играх.



Так неужели Дэвис и Смолкин всё-таки переходят в сборную США?

«Держитесь крепче. Этери подтвердила, что Диана Дэвис будет представлять США»

«Держитесь крепче. Этери подтвердила, что Диана Дэвис будет представлять США», — написал Дэйв Лис две недели назад.

Информация журналиста вызвала противоречивую реакцию. Кто-то наотрез отказывался верить инсайду американца, как Татьяна Тарасова, Илья Авербух и Людмила Великова. Кто-то же одобрил этот выбор, понимая, что в нынешней ситуации с российским спортом смена гражданства может быть единственным шансом продолжить карьеру.

«Чем сидеть без соревнований международных, раз у Дианы есть паспорт, — может, лучше выступать за США. Не думаю, что Диана с Глебом будут кататься за США. Хотя будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Если, например, Россию лишили международных соревнований лет на 20…



Гипотетически бы такую возможность не отвергал. Все-таки у людей одна жизнь. Кататься осталось максимум лет 10. Если они будут прекрасно понимать, что никогда не увидят ни чемпионата мира, ни Олимпийских игр, почему отвергать эту возможность?» — сказал Жулин «Чемпионату».

Диана Дэвис и Глеб Смолкин на Олимпиаде Фото: РИА Новости

Дэвис и Смолкин поженились ради выступлений за США?

Дискуссия развернулась масштабная, но основная часть болельщиков и экспертов всё-таки не доверяла информации Лиса. Однако журналист от своих слов не отказывался. Даже тогда, когда их попыталась отпровергнуть Диана Дэвис.



«Я слышал это от тренера, у которого дочь тоже занимается танцами на льду. Они обсуждали возможную смену флага, и, по его словам, когда он связался с американской федерацией, ему ответили, что к ним с подобным вопросом уже обращалась Этери Тутберидзе. Вероятно, речь могла идти о том, насколько реален был бы переход пары Дэвис – Смолкин под флаг США. Так что слухи ходили, да. Поэтому я не удивился, когда мне передали этот разговор Этери в аэропорту Флориды.

Они в процессе принятия решения. Хотя мой источник утверждает, что Тутберидзе говорит об этом довольно определённо», – сказал Лис в интервью Sports.ru.

Две недели разговоров про смену спортивного гражданства Дэвис и Смолкина слышно не было. Но Дэйв Лис прервал молчание и выдал ещё один инсайд. По его информации, Диана и Глеб 30 июня пройдут просмотр в Федерации фигурного катания США. Более того, Лис нашёл сведения на сайте Clerk.clarkcountynv.gov, подтверждающие, что Диана и Глеб поженились 18 марта (Российские фигуристы были отстранены от международных соревнований 1 марта. — Прим. «Чемпионата»).

Новость по теме Диана Дэвис и Глеб Смолкин поженились 18 марта в Неваде

Не исключено, что фигуристы могли сделать это по любви, ведь своих нежных чувств друг к другу они не скрывали. Но, может быть, в этом решении и двойное дно: брак с гражданкой США, коей является Дэвис, позволит Смолкину беспрепятственно выступать за американскую сборную, в том числе и на Олимпийских играх. Согласно законам США, Глеб сможет получить гражданство спустя три года после брака, а это является неотъемлемым условием для выступления на Олимпийских играх.

Зачем Дэвис и Смолкину переход в сборную США?

С каждой новостью переход Дэвис и Смолкина в сборную США становится всё очевиднее, и фигуристов можно понять. Они не первый год тренируются и живут в Америке, и ездить на все соревнования в рамках внутрироссийского сезона им будет проблематично. А если они решат пропустить сезон, то легко могут потерять статус одной из главных пар сборной.

В пользу перехода говорит и то, что, выступая за США, Диана и Глеб смогут участвовать в международных соревнованиях, на которые российским спортсменам доступа нет. И непонятно, когда он будет. Учитывая, что до Олимпийских игр осталось четыре года, а американское гражданство Глеб может получить не ранее, чем через три года после свадьбы, решение пришлось принимать сиюминутно.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Возможно, фигуристы о нём ещё пожалеют. В России они быстро поднялись по карьерной лестнице, обойдя традиционную очередь в танцах на льду, и заслужили поддержку со стороны федерации. В США так просто точно не будет, да и конкуренция там посерьёзнее. В конце концов, возможно, произойдёт чудо, и российских спортсменов вернут на международные соревнования быстро. А после манёвра со сменой спортивного гражданства обратного пути для Дэвис и Смолкина точно не будет.



Но, кажется, ребята свой выбор уже сделали. Окажется он верным или нет — покажет лишь время.