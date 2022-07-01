Татьяна Тарасова обратилась к Аделине Сотниковой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к олимпийской чемпионке 2014 года в женском одиночном катании Аделине Сотниковой. Она поздравила её с днём рождения. Сегодня, 1 июля, Сотниковой исполнилось 26 лет.

«С днём рождения, Аделина! Счастья тебе в жизни, красивых и ярких побед. Хороших друзей рядом и талантливых учеников. С интересом слежу за твоей школой, твоей работой. Люблю!» — написала Тарасова в своих соцсетях, прикрепив текст к фото с Сотниковой.

Фото: алёна гришина

Сотникова — первая в российской истории олимпийская чемпионка (2014) в женском одиночном катании в индивидуальном зачёте, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013 и 2014 годов), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России (2009, 2011, 2012 и 2014 годы), серебряный медалист первых юношеских Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта России.

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