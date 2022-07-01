«Лето, счастье...» Алексей Ягудин показал фото с Татьяной Тотьмяниной с Красной площади

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал новое фото в своих соцсетях. На снимке, сделанном на Красной площади в Москве, Ягудин изображён с супругой, олимпийской чемпионкой 2006 года в парном катании (в паре с Максимом Марининым) Татьяной Тотьмяниной.
«Лето, счастье...» — подписал фотографию Ягудин.
Фото: из личного архива алексея ягудина
42-летний Алексей Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.
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