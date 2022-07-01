Татьяна Тарасова обвинила ISU в несправедливом отношении к Камиле Валиевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что олимпийская чемпионка в командном турнире российская фигуристка Камила Валиева на сезон-2022/2023 переведена из расширенного пула тестирования, в котором находилась в сезоне-2021/2022, в регистрируемый. Это означает, что контроль за допинг-тестами спортсменки усилится. Три пропуска допинг-тестов в течение одного года приведут к дисквалификации сроком до двух лет.
«Главное, чтобы с соревнований не снимали, конечно. Но это несправедливо по отношению к ней (к Валиевой. — Прим. «Чемпионата»).
Никакой справедливости в действиях ISU по отношению к нам я вообще не вижу в последнее время. Они не жалеют ни детей, ни их здоровье, ни нас, раз ужесточают ей этот контроль. Надо будет выделять им час — он есть. Тренировка. Пусть приезжают после неё, или как распорядится Тутберидзе. Если хотят отбить у неё желание кататься — не отобьют, много им чести», — цитирует Тарасову «РБК Спорт».
Александра Трусова приземлила выброс в два оборота:
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