«У спортсменов карьера одна». Александр Энберт — о смене гражданства

Серебряный призёр Игр-2018 в команде фигурист Александр Энберт высказался о смене спортивного гражданства российскими спортсменами во время отстранения от участия в международных соревнованиях.

«У спортсменов карьера одна, поэтому или оставаться в России без возможности выступать за рубежом, или уезжать и играть за другую страну на международных турнирах. Решение серьёзное и сложное для всех. Я с гордостью выступал за родную страну и испытал особые чувства. Безусловно, сейчас обострится внутренняя конкуренция, турниры станут серьёзнее. Честно говоря, я всегда на стороне спортсменов. Они сами знают, что хотят, и проживают жизнь так, как считают нужным», — приводит слова Энберта RT.

Ранее стало известно, что партнёрша Энберта Наталья Забияко решила возобновить карьеру и будет выступать за Канаду.