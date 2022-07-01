«Польский гнида не знает, как нас остановить». Тарасова — о заявлении против России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на заявление министра спорта и туризма Польши Камиля Бортничука.
Ранее Бортничук заявил журналистам, что министры спорта 33 государств выступили за приостановку членства России и Беларуси в спортивных организациях и запрет трансляций спортивных соревнований на территории этих стран.
«Я была в австралийском зоопарке. Там кормили львов. Я видела, как они их драли, разрывали на части. Главный у них лапой бил шавок поменьше, которые объедали живых косуль. Эта картина напоминает мне то, что происходит сейчас. Они хотят не только нашей крови, но и нашего мяса. Этот польский гнида не знает, как нас остановить. Чем мы мешаем ему и полякам развиваться? Какое он имеет право так издеваться над людьми? Пусть они все скажут, что они хотят. Вот поляки 100 лет в фигурном катании, а результатов нет. Сейчас взяли русскую девочку, стараются пристроить. Если наших снимут, то эта девочка будет в призах. Поляки — дряни и фашисты. По-другому с сильными бороться не могут», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости».
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