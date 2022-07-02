Вайцеховская: в истории Дэвис и Смолкина наиболее печален факт расставания с тренером

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская объяснила, почему в истории российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина уход от известного тренера Игоря Шпильбанда намного печальнее анонсированного американским инсайдером Дэвидом Лисом перехода в сборную США.

«По итогу всей истории Дианы Дэвис и Глеба Смолкина лично мне наиболее печален факт расставания пока ещё российского дуэта с прежним тренером. Связка с Игорем Шпильбандом давала надежду, что ребята вырастут в очень незаурядных (неважно, под каким флагом) танцоров, способных биться за самые высокие места. Для этого, к сожалению, в танцах на льду никогда не было достаточно одного таланта. Нужен был сильный и обязательно влиятельный тренер. Здесь, собственно, кроется ответ на вопрос, почему при достаточно большом количестве хороших специалистов в танцах оказываются на виду представители одних и тех же тренерских школ.

Перейти от тренера экстра-класса (коим, безусловно, является Шпильбанд) к тренеру второго эшелона означает отодвинуть себя на резервные позиции, откуда бывает крайне тяжело выбраться. Переход к любому из российских танцевальных специалистов для Дэвис и Смолкина тоже в определённой степени будет означать шаг назад, потому что российская танцевальная система объективно уступает американской и канадской.

Это вовсе не потому, что тренеры у нас хуже, — сильных специалистов достаточно. Но на протяжении целого ряда лет я вижу одну и ту же картину: российские танцоры выходят на международный уровень и, к полному недоумению собственных наставников, начинают получать необъяснимо низкие уровни за паттерны и дорожки. Всё это исправляется уже по ходу сезона, когда у большинства судей недоработки уже прочно отложились в мозгах. В итоге мы начинаем терять позиции задолго до того, как сезон подходит к главным стартам.

Почему это происходит? Думаю, одна из причин (если не главная) кроется в отечественных судьях и техспецах. Либо они недостаточно квалифицированы и не видят потенциальной проблемы, либо по каким-то своим соображениям не слишком озабочены тем, чтобы её увидеть. Иного объяснения у меня просто нет.

Сейчас же, когда российским фигуристам предстоит какое-то время вариться в котле внутренних соревнований, как никогда велика опасность того, что танцы просядут намного сильнее остальных дисциплин: для того чтобы продолжать расти, танцорам очень важна необходимость постоянно сравнивать себя с неким эталонным образцом, причём в условиях предельно жёсткого судейства. И с тем и с другим, как мне кажется, дело обстоит не лучшим образом», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.