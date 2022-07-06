Анна Щербакова прилетела в Сочи. Фото

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова прилетела в Сочи. Соответствующая фотография появилась в социальных сетях спортсменки.

Фото: из личного архива анны щербаковой

Напомним, в Сочи Щербакова выступит в ледовом шоу «Чемпионы», в котором покажет свой новый показательный номер. Этот номер поставил ей призёр Олимпийских игр, хореограф, продюсер и тренер Илья Авербух.

На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Анна Щербакова опередила соотечественницу Александру Трусову и японку Каори Сакамото, которые стали второй и третьей соответственно. Камила Валиева заняла четвёртое место.

Ранее Илья Авербух выложил фото с Анной Щербаковой.

Новость по теме Илья Авербух выложил фото с Анной Щербаковой

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