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Татьяна Тарасова отреагировала на решение Александры Трусовой тренировать прыжки с шестом

Татьяна Тарасова отреагировала на решение Александры Трусовой тренировать прыжки с шестом
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала то, что серебряный призёр Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании, 18-летняя российская фигуристка Александра Трусова стала тренировать прыжки с шестом.

«Трусова с шестом прыгает у себя на тренировке в Новогорске. Не знаю, нужно ли сотрудничество с Исинбаевой после первых тренировок. Думаю, у Саши есть всё для того, чтобы побеждать в фигурном катании, а если чего-то не хватает, то над этим надо поработать, доказывать, что все прыжки ей подвластны, и улучшить вращения. Тогда ей не будет равных.

То, что они пробуют разные виды спорта, — это очень хорошо, это развивает и с точки зрения общей физической подготовки, и скоростно-силовой подготовки. Почему бы не прыгнуть с шестом?» — цитирует Тарасову ТАСС.

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